«ПАРМА» обыграла одного из лидеров Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный сезон в России сейчас в самом разгаре, команды уже провели по 10 матчей. 4 января 2022 года баскетбольный клуб «ПАРМА» из Перми на своей площадке обыграл «Зенит» со счетом 77:67. Аналитики БК 1xBet считали клуб из Санкт-Петербурга явным фаворитом противостояния, оценивая их шансы на победу коэффициентом 1,25. Подробнее почитать о том, где скачать 1xBet на андроид, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«ПАРМА» подходила к этому матчу явным аутсайдером, несмотря на внушительные результаты в последних встречах. Но «Зенит» обладает один из самых сильных составов среди команд Единой Лиги ВТБ. До этого противостояния питерский коллектив дважды в последних очных играх одерживал победу.

Но пермская команда продемонстрировала огромное желание победить в этом матче. С самого начала встречи хозяева агрессивно играли в обороне, позволив своему сопернику набрать всего 23 очка за первую половину противостояния. На большой перерыв «ПАРМА» уходила с преимуществом в 15 очков.

Во второй половине игры «Зенит» попытался изменить рисунок игры, но было уже поздно. Питерцы смогли победить только в третьей четверти с разницей в 5 очков. Пермяки одержали закономерную победу со счетом 77:67. Лучшими игроками в составе хозяев стали Хилл и Жукаускас, набравшие 19 и 18 очков соответственно.

«ПАРМА» после этой игры закрепилась на 5-й строчке турнирной таблицы, одержав победу в шести из десяти сыгранных матчей. «Зенит» опустился на четвертое место, опережая пермяков всего на одну победу.