Фриланс 2021 — выгодные сферы и направления

Фриланс - это не просто дополнительный источник заработка. Все больше компаний во всем мире на постоянной основе привлекают для выполнения работы фрилансеров. Такой вид сотрудничества имеет преимущества и для исполнителей, и для заказчика. Первый получает профессиональное выполнение проектной работы, своевременную сдачу задания. Сотрудничая с фрилансером, работодатель оплачивает только объем выполненной работы, в то время как офисным сотрудникам приходится платить за время, которое они находились в офисе. Исполнитель же трудится в свободном режиме, успевая отдыхать и путешествовать. Поговорим о популярных и востребованных профессиях на фрилансе. Найти самые выгодные предложения по работе можно на фриланс-сервисе Freelancehunt.com. Большой выбор проектов, простые и понятные условия, безопасная работа для новичков и профессионалов.

Сферы фриланса для высокого заработка

На пике популярности сейчас разработчики игр, приложений, программисты. Опытный программист с несколькими удачными проектами в портфолио сможет зарабатывать от 2 тысяч долларов на мировом рынке. Отечественный рынок предлагает разработчикам приложений зарплату от 700 долларов. Лучше всего оплачивается непосредственно разработка, отрисовка артов, аналитика. Game Developer делают игры для ПК, консолей, телефонов, умных часов и так далее. В тренде сейчас мультиплатформенная разработка. Еще одна профессия в этом направлении - геймдев. Такой работник знает программирование, решает задачи с фотошопом, умеет редактировать.

Что еще популярно сегодня:

Электронное образование. Пандемия отразилась на системе обучения школьников, студентов вузов, на работе преподавателей. И в то же время создала новые возможности для заработка онлайн. Многие решились испытать силы в новом деле. Онлайн-преподаватель зарабатывает от 600 до 3 000 долларов на международном рынке. Средняя зарплата в стране - от 300 долларов. Оплата зависит от направления и количества учеников. Дизайн. Профессии веб-дизайнера, графического дизайнера и иллюстратора хороши тем, что их можно освоить самостоятельно. Учебные ролики на YouTube, платные курсы, информация в интернете - все это доступно каждому. Фрилансер в этой сфере зарабатывает от 500 долларов. Написание текстов. Переводчики, копирайтеры, SEO-копирайтеры достаточно популярны. Оплата рассчитывается исходя из количества написанных знаков. Но многие компании определяют фиксированную заработную плату фрилансеру. Киберспорт и стриминг. Это про трансляцию спортивных игр. Прямые трансляции проводят на Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming. Заработок на киберспорте зависит от количества продаж, рекламы, пожертвований от подписчиков. Финансовые технологии. Работодатели высоко оценивают знания в аналитике, кибернетике, финансах, программировании.

Не стоит забывать и о сфере IT. Специалисты верстальщики, разработчики, веб-программисты востребованы в любой стране мира. Фрилансер-программист может выручить от 500 долларов только за один проект. Умения и навыки специалиста диктуют цену на его труд.

Прибыльные направления фриланса в 2021 году

За последние 2-3 года на рынке фриланса появилось огромное количество новых направлений. Например, специалисты в сфере UX/UI-дизайна могут получать до 3 тысяч долларов. Они занимаются разработкой качественных и красивых интерфейсов.

Самые оплачиваемые направления фриланса 2021:

- моушн-дизайн для видеороликов и интерфейсов;

- работа с социальными сетями, Инстаграм, SMM-менеджер;

- верстальщики;

- тестирование, программирование и другие направления IT;

- фриланс-рекрутинг;

- Data Science со знанием языка Python.

Рассчитывать на миллионные гонорары сразу не стоит. В статье перечислены направления, на которые можно обратить внимание уже сейчас. Если вы в поиске варианта хорошо оплачиваемой работы, эта подсказка вам пригодится. Выйти на желаемый заработок получится после обучения, приобретения навыков и практических умений.