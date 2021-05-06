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На улице Пионерской будет ограничено движение транспорта

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 11 мая движение всех видов транспорта на участке улицы Пионерской между улицами Глеба Успенского и Седова будет ограничено (с возможностью заезда во двор дома №8).
Ограничение движения транспорта связано с выполнением работ на сетях теплоснабжения. Работы будет выполнять «Пермская сетевая компания». Проведение работ позволит смонтировать новый теплопровод и обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды в дома жителей.

Опубликовано: 06.05.2021 в 14:39 в рубрике - Подробности

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← Будущие звезды российского хоккея сражаются за Кубок Владислава Третьяка

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