Будущие звезды российского хоккея сражаются за Кубок Владислава Третьяка

Ледовая арена дворца спорта «Молот» впервые приняла финал всероссийских соревнований по хоккею на Кубок Владислава Третьяка. Играют ребята в возрасте до 14 лет в составе 10 команд ведущих хоккейных школ страны. Пермь представляют, тоже впервые, юные воспитанники «Молота». Игры турнира будут проходить до 11 мая ежедневно с 10.00 утра до 19.45. Вход свободный. В "Молоте" по-настоящему громко и несмотря на температуру окружающей среды - жарко. На ледовую арену выходят будущие звезды российского хоккея.Финал Всероссийских соревнований по хоккею на кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет столица Прикамья принимает впервые. За трофей борются 10 команд ведущих хоккейных школ страны - среди них Питерский СКА, Хабаровский «Амур», столичное «Динамо», «Автомобилист» из Екатеринбурга.Пермь представляют воспитанники местной школы «Молот». Для ребят это дебют на соревнованиях такого уровня. По словам тренера, это даст подрастающим спортсменам огромный опыт.Валентин Арзамасов, тренер хоккейной команды «Молот 2007»: "Настрой боевой, ребята впервые участвуют в таком турнире, для них это здорово. Во-первых, они получат игровой опыт, у них появится самоуверенность. Турнир ребятам дает толчок в будущее". На первом этапе команды разделят на 2 группы, в которых проведут 4 матча. "Молот" сыграет в группе А. Конкуренцию ему составят московская и казанская школа "Динамо", «Автомобилист-Спартаковец» и «Амур». По итогам группового этапа определятся пары полуфиналистов.Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края: "Будем надеяться, что с лучшими командами России наш "Молот" покажет достойные результаты. Будем переживать и болеть за него. Посмотрим на уровень хоккея 14-летних ребят, которые в скором времени будут защищать цвета нашей Родины на всех мероприятиях".Матчи будут идти ежедневно с 10 утра до 19.45. Вход свободный, но пускать будут исключительно с соблюдением температурного контроля и в маске индивидуальной защиты.Спортивные баталии в "Молоте" будут разворачиваться до 11 мая. В этот же день станет известен победитель - обладатель кубка.