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Вандалы испортили граффити в подземном переходе на Уральской →
В Перми пройдет краевой семейный форум
В программе форума - ярмарка мам, мастер-класс по изготовлению новогодних аксессуаров и открыток, творческие мастер-классы для всей семьи. Также гостей ждет деловая программа, состоящая из более двадцати тематических площадок, конференций, обучающих семинаров и мастер-классов. Участие во всех мероприятиях бесплатное.
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В Перми пройдет игровая викторина «Я – пермяк!»
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