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← Осенняя оттепель: на юге Прикамья ожидается до +6

Пермяки могут обратиться к судебным приставам по вопросам взыскания алиментов

Жители Пермского края могут обратиться к судебным приставам по вопросам взыскания алиментов. Еженедельно по четвергам приёмы проводит лично руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю полковник внутренней службы Абдул Алаудинов. Чтобы задать вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов, нужно записаться на прием. Сделать это можно по телефону: (342) 221-51-36. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Опубликовано: 27.11.2023 в 16:50 в рубрике - Новости T7-inform

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