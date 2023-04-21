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В Перми проходит заключительный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО
Участники соревнований будут бороться за победы в пяти направлениях олимпиады: «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление беспилотными летательными аппаратами».
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