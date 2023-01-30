В Перми пройдут открытые аукционы на право заключения договоров аренды на землю

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, всего в течение февраля состоятся три открытых аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 13 лотов общей площадью 48,4 тысяч кв. метров. Аукционы состоятся 2, 9 и 28 февраля 2023 года.Больше половины из представленных земельных участков предназначены для индивидуального жилищного строительства. Частные дома предлагается построить в Новых Лядах, на Гайве и Мотовилихинском районе Перми. Также земля выделена под размещение складов, гаражей и магазина. Один участок, расположенный в садовом некоммерческом товариществе Орджоникидзевского района, предлагается приобрести в собственность под садоводство.

Помимо этого, на аукцион 9 февраля выставлен земельный участок по улице Белозёрской, 10а для строительства многоквартирного жилого дома. Предельная высота строения – до 6 этажей. Участок занимает площадь 14 267 кв. метров. Срок аренды – 8 лет и 8 месяцев.Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо своевременно подать заявление, пакет документов и внести задаток. Вся подробная информация по каждому земельному участку содержится в аукционной документации, размещенной на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка».