В Пермском педагогическом университете открылся Центр инклюзивного образования

В Пермском педагогическом университете открылся Центр инклюзивного образования. Он расположился в обновлённом пространстве 5-го корпуса университета на ул. Пермская, д. 65. Как сообщили в пресс-службе вуза, практикующие специалисты, будущие логопеды и дефектологи готовы предложить открытые досуговые мероприятия, диагностику и коррекционные занятия для детей с ОВЗ и инвалидностью, а также консультации и тематические клубы для их родителей.

Новое подразделение создано с целью формирования современной инклюзивной инфраструктуры, доступной образовательной среды с применением специального оборудования. Данная площадка должна обеспечить высокое качество методической подготовки будущих дефектологов, а также обучающихся иных направлений университета в части профессиональных компетенций по работе лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Семьи с детьми с особыми образовательными потребностями смогут получить высококвалифицированную помощь, посетить коррекционно-развивающие мероприятия и занятия, получить ответы на все волнующие вопросы.

Пространство Центра включает в себя несколько локаций: компьютерный и музыкальный классы, учебные аудитории, комнату для индивидуальных коррекционных занятий. В процессе обучения и в рамках занятий с детьми с ОВЗ и инвалидностью будет применяться специальное оборудование: джойстик, заменяющий компьютерную мышь и способный учитывать особенности моторики пользователя, принтер Брайля, звукоусиливающая аппаратура, с помощью которой звук преобразуется в радиосигнал и направляется на слуховой аппарат, а также нагреватель для специализированной рельефообразующей бумаги, который позволяет сделать необходимое изображение объемным, тактильным и оборудование пространственной и информационной доступной среды.