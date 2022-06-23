← В Перми председатель ТСЖ трижды похитила денежные средства жильцов
В Перми установили новый памятник краеведу Владимиру Верхоланцеву →
В субботу на пермской набережной пройдет концерт «Классика на Каме»
Концерт откроет программа от Пермской краевой филармонии. С 12:00 до 20:00 выступят солисты и коллективы учреждения: лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства Владимир Заранко, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Гульназ Гарипова, лауреат международных конкурсов Лев Бакиров и многие другие. Большой музыкальный блок «Поэзия великих русских композиторов в хоровой музыке» в 14:00 представит Уральский государственный камерный хор под руководством Народного артиста России Владислава Новика. В 14:45 Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, солисты Оркестра русских народных инструментов Наталья Ясир, Арина Заикина, Оксана Аман, Гульназ Гарипова исполнят избранные музыкальные композиции на гуслях, балалайке, домре и клавесине. В 16:00 зрителей ждет выступление ансамбля солистов квартета «Каравай». Концертные хиты композиторов разных стран прозвучат от лауреата международных конкурсов, аккордеониста Александра Прокопчука. Популярные песни и романсы современных авторов, знаменитую киномузыку представят солисты «Хорус-Квартета».
С 20:00 до 21:00 на сцену на набережной выйдут музыканты камерного оркестра «Орфей». Зрители услышат программу «Серенады любви», в которую войдут известные классические произведения.
Завершит программу на закате – с 21:00 до 22:00 – классика в исполнении известных солистов пермских театров. Вход на событие свободный.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми председатель ТСЖ трижды похитила денежные средства жильцов
Пермские депутаты проведут марафон "Дума онлайн"
В Перми стартовал сезон летнего отдыха у воды
Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья
В Перми пройдут рейды по выявлению собственников неучтённых гаражей
В Перми установили бюст Михаилу Романову
В Перми состоится Марафон единоборств
Пермяков приглашают в велосипедное путешествие по краю
11 июня в Перми открывается Дягилевский фестиваль
Программу детского кешбэка сворачивают
Добавить комментарий: