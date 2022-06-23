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В Перми председатель ТСЖ трижды похитила денежные средства жильцов
По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами в отношении председателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).При этом, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в отношении женщины уже расследуется уголовное дело в связи с хищением в марте 2022 года более 268 тысяч рублей, принадлежащих ТСЖ. А ранее она была приговорена к 1 году 6 месяцам колонии за хищение более 1,2 млн. рублей. Но тогда отбывание наказания было отсрочено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.
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