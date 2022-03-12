В Пермской художественной галереи завершился переезд экспонатов на завод «Телта»
Реставраторы и часть фондов галереи будут обустраиваться теперь на новом месте, в здании завода «Телта». Впереди у сотрудников галереи распаковка картин, графики, скульптуры, мебели и других вещей.
Те два зала хранения, из которых были перевезены экспонаты на завод «Телта», займет теперь Пермская Епархия. Здесь будут проходить службы. Вход в эти залы будет отдельный, со двора.
А вот постоянные экспозиции и основные фонды по-прежнему остаются в здании Спасо-Преображенского собора (Комсомольский пр., 4) до окончания строительства нового здания на территории Завода Шпагина.
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