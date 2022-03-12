В Пермской художественной галереи завершился переезд экспонатов на завод «Телта»

Пермская художественная галерея завершила переезд части фондов на завод «Телта». Последняя машина с произведениями искусства прибыла на место временного размещения 10 марта. Во временное помещение на улице Окулова, 75 перевезли около 2,5 тыс. экспонатов, которые находятся в запасниках. Это произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, мебель и плакаты.Реставраторы и часть фондов галереи будут обустраиваться теперь на новом месте, в здании завода «Телта». Впереди у сотрудников галереи распаковка картин, графики, скульптуры, мебели и других вещей.Те два зала хранения, из которых были перевезены экспонаты на завод «Телта», займет теперь Пермская Епархия. Здесь будут проходить службы. Вход в эти залы будет отдельный, со двора.А вот постоянные экспозиции и основные фонды по-прежнему остаются в здании Спасо-Преображенского собора (Комсомольский пр., 4) до окончания строительства нового здания на территории Завода Шпагина.