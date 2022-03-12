← В Перми осудят семейную пару за организацию подпольного банка
В Пермской художественной галереи завершился переезд экспонатов на завод «Телта» →
В Свердловском районе Перми в ДТП пострадали три человека
В ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека – водитель и два его пассажира, мужчина и женщина.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми осудят семейную пару за организацию подпольного банка
За сутки в Прикамье выявили 1715 случаев коронавируса
Компания «Т Плюс» приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми
Пожарные-парашютисты приступили к тренировкам по прыжкам с парашютом
Власти Прикамья рассмотрели меры поддержки предпринимателей в условиях санкций
Врачи краевой детской больницы спасли ребенка после отравления угарным газом
В четырех населенных пунктах Прикамья начато строительство распределительных газопроводов
Импортозамещение по-пермски
Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса
Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Добавить комментарий: