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В Перми осудят семейную пару за организацию подпольного банка
К псевдобанкирам обращались только проверенные клиенты, но их всё равно удалось вычислить полицейским. В конце 2020 следователи следственной части Главного следственного управления, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Во время обысков полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, и около 10 миллионов рублей.
Два члена группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела в сейчас уже рассматриваются в суде. Уголовное дело по остальным направили в суд.
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