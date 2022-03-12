В Перми осудят семейную пару за организацию подпольного банка

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что преступную группу, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности, будут судить в Перми. Бизнес открыла четыре года назад семейная пара. В группу вошли 10 человек – кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности и так далее. Без лицензии через ИП обвиняемые выводили крупные суммы. В общей сложности их доход составил около 29,5 миллионов рублей.К псевдобанкирам обращались только проверенные клиенты, но их всё равно удалось вычислить полицейским. В конце 2020 следователи следственной части Главного следственного управления, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Во время обысков полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, и около 10 миллионов рублей.Два члена группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела в сейчас уже рассматриваются в суде. Уголовное дело по остальным направили в суд.