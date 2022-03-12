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За сутки в Прикамье выявили 1715 случаев коронавируса
В стационарах находится 191 пациент с коронавирусом. Из них 70 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки умерли 12 человек. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии выросло до 8 517 человек.
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