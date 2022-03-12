Компания «Т Плюс» приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми

Компания «Т Плюс», не дожидаясь окончания отопительного сезона, приступила к замене теплосетей в Индустриальном районе Перми. Уникальную для наших климатических условий технологию удалось применить благодаря переключению теплоснабжения на резервную ветку. По словам специалистов, работы на этом объекте будут завершены уже в июне. Напомню, что по решению федерального центра в краевой столице с этого года действует новая модель рынка обеспечения теплом жителей. Переход краевой столицы на регулирование по методу «альтернативной котельной» предполагает общий объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса со стороны «Т Плюс» в несколько десятков миллиардов рублей в течение 15 лет. За это время будет модернизировано более 30% всех теплосетей, что существенно повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения.
Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Пермское тепловые сети начали техническое перевооружение магистральных тепловых сетей в Индустриальном районе Перми. Уникальность в том, что работы производятся во время отопительного сезона, без прекращения теплоснабжения жителей города Перми и без снижения качества поставляемых ресурсов. Будет заменено порядка 7 километров трубопровода диаметром 800 миллиметров".
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