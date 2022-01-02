В лесах Перми можно покормить птиц и прогуляться по экологическим тропам

На сегодняшний день в городских лесах обустроено более 20 экологических троп и более 30 комплексных мест отдыха.

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве можно пройти по экологическим тропам «Большая Сосновая» и «Пролетарская». В Нижне-Курьинском участковом лесничестве местные жители часто посещают экологические тропы «Красные Горки», «Крым» и «Здравствуй, Большой Лес!». В Мотовилихинском участковом лесничестве можно пройтись по экологическим тропам «Липовая Гора» и в «Гостях и Липанюшки». В Лёвшинском участковом лесничестве пользуются большой популярностью для отдыха экологические тропы «Ботаническая» и «Чапаевская». В Черняевском участковом лесничестве популярны у жителей города экологические тропы «Дорога домой», «Андроновские горы», «TERRA OECOLOGIA» и «С любовью, Лес». С маршрутами экологических троп можно ознакомиться на сайте городского управления по экологии и природопользованию.Также горожане могут развесить кормушки и наполнить их угощениями для птиц. Излюбленным кормом некоторых птиц являются злаковые растения – пшено или овёс и сырые семена подсолнуха. Несолёное сало можно использовать для зимней подкормки птиц. Его очень любят синицы, поползни и некоторые другие виды птиц.Природа позволяет насладиться тишиной, чистым воздухом, почувствовать умиротворённость, полюбоваться красивыми видами в зимнее время года.