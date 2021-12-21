24 декабря в прокуратуре Перми пройдёт прямая телефонная линия
24 декабря прокурор Перми Виталий Дымолазов проведет «горячую» телефонную линию. Вопросы принимаются с 15:00 до 17:00 по телефону: 217-51-26.
Прямая линия будет посвящена вопросам исполнения федерального законодательства и соблюдения прав граждан. Пермяки могут обратится с любыми обращениями о нарушении действующего законодательства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
График работы пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
В следующем году в территориях Пермского края появятся 4 новых современных стадиона
В Перми состоялся краевой турнир по боксу среди юниоров
Названы лучшие города Прикамья по продвижению комплекса ГТО
В Перми прошел финал чемпионата Прикамья по трековым гонкам
Власти Перми выдали разрешение на строительство нового корпуса школы №82
Энергетики разместили на подъездах списки должников за тепло и горячую воду
Сроки капремонта школы №21 определят не раньше февраля
В Лысьве при модернизации системы водоснабжения установлен рекорд России
Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
Добавить комментарий: