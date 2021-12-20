График работы пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
Для желающих сделать прививку на этой неделе в Перми будут работать следующие пункты вакцинации:
ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 20-24 декабря с 14.00 до 20.00; 25-26 декабря с 12.00 до 18.00.
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 21-26 декабря с 11.00 до 17.00;
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 20-24 декабря с 11.00 до 17.00; 25-26 декабря с 10.00 до 18.00.
Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 21 и 23 декабря с 10.00 до 12.00.
В наличии во всех мобильных пунктах вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа. В ТРК «СПЕШИLOVE» также в наличии вакцина от пневмококковой инфекции.
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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