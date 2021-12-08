На шоссе Космонавтов открывается заправка компании «Газпромнефть»

В Перми открывается еще одна заправка компании «Газпромнефть». Она расположилась на шоссе Космонавтов. Постоянным клиентам обещают скидки. Особая программа лояльности позволяет покупателям участвовать в акциях и получать бонусы. За свой 17-летний стаж водитель Екатерина Яковлева усвоила, насколько важно заливать в двигатель качественное топливо. Заезжает всегда на проверенные станции.Екатерина Яковлева: "Хоть и новая заправка, вижу бренд знакомый. Очень часто езжу по шоссе Космонавтов в сторону города. Удобное место расположения, буду пользоваться частенько".В Перми открывается новая заправочная станция «Газпромнефти» на шоссе Космонавтов. Здесь 8 топливораздаточных колонок. На выбор — бензины АИ-92 и 95, высокотехнологичный G-Drive-95, дизельное топливо, газ. Для удобства клиентов работают заправщики.Елена Шилова, бренд-менеджер АЗС 539 сети АЗС «Газпромнефть»: "Высокие требования к качеству топлива и уровень сервиса - основные принципы работы компании «Газпромнефть». Одним из важных моментов работы компании является метрология. Система контроля устроена так, что невозможно допустить недолива топлива покупателям".Для постоянных клиентов - скидки. Особая программа лояльности позволяет покупателям участвовать в акциях. Так, за каждую вторую заправку от 30 литров начисляется на 80% больше бонусов.Пока автомобиль заправляется, в магазине АЗС можно приобрести товары в дорогу, либо кофе с собой - для концентрации внимания водителя.Новая станция стала семнадцатой АЗС «Газпромнефть» в Пермском крае. В следующем году развитие сети в регионе продолжится.