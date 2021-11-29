В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

В Перми вспоминают юного дзюдоиста Александра Смелова. Турнир, посвященный памяти спортсмена, теперь ежегодно проводят в зале спортивной школы "Темп". Технику и дисциплину демонстрируют 12-13-летние юноши.

Под аккомпанемент культовой песни Юрия Шевчука «Это всё», София Ординец исполняет номер, посвящённый памяти погибшего брата - юного дзюдоиста Александра Смелова, чьим именем теперь назван турнир. Любовь Брулетова, ЗМСР, призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее по дзюдо: "Он был таким же дзюдоистом, как и вы, таким же хорошим парнем. Сегодня я вам желаю показать всё, чему вы научились за этот год".

1 ноября 2012 года мальчик возвращался домой — на большой скорости его сбила иномарка, водитель с места ДТП скрылся. Спустя несколько лет виновник аварии, находившийся в федеральном розыске, пришёл в полицию с повинной и попал под амнистию. А в память о Саше, совместными усилиями тренера, родителей и друзей, проводят турнир.

Евгений Свечников, тренер Александра Смелова, тренер МАУ СШОР по дзюдо «Пермский кодокан»: "Хочу поблагодарить школу "Темп" Орджоникидзевского района, нашу Мотовилихинскую федерацию, что мы совместно всегда дружно, без всяких проволочек проводим этот турнир".

Воспитанники Евгения Свечникова и сейчас на татами. Юношам 2008- 2009 годов рождения вскоре предстоит первый официальный старт- Первенство Пермского края.

Наблюдают за боями, но сторонятся публичности, и родители Александра Смелова. Турнир проходит уже в 9 раз, вошёл в календарный план городских соревнований. И каждый год гости и участники отмечают его особенную, семейную, атмосферу.

Радик Кашипов, директор МАУ СШОР по дзюдо «Пермский кодокан»: "Всегда у нас были на первом плане уважение к старшим, уважение к своему сопернику, и уже исходя из этого, даже если он не покажет больших результатов в спорте, в жизни будет честным, порядочным человеком".

Присутствие сверстников из всех краевых отделений дзюдо - очень кстати. Есть возможность набраться соревновательного опыта и почувствовать себя уверенно. Для многих первое в жизни Первенство края пройдёт уже в декабре в Березниках.

Внешне индивидуальный вид спорта, в котором ничего не добиться без командной работы. Это касается и дисциплины на тренировках, а также помощи в организации и проведении турнира, подобного сегодняшнему - памяти Александра Смелова.