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В Чусовом в ДТП погиб водитель фуры
Машина опрокинулась, при этом кабину буквально смяло о металлическое дорожное ограждение.Водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В кабине также находился пассажир, его госпитализировали с различными травмами. В настоящее время ГИБДД проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.
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