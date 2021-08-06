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На Гайве сегодня вечером на сутки отключат водоснабжение
Как сообщили в компании "Новогор-Прикамье", во время отключения станции «Северная» на объекте будет заменено механическое оборудование, установят новые электронные устройства на насосных агрегатах. Проводимые запланированные работы необходимы для надёжного водоснабжения микрорайона Гайва.
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