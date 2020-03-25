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В Перми на крыше новостройки произошел пожар
В соцсетях появилось видео пожара на ул. Ольховская в Орджоникидзевском районе. На кадрах видно сильное возгорание на крыше новостройки и большой столб дыма. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, погибших и пострадавших нет. На месте работают 8 единиц пожарной техники, более 30 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Источник: instagram.com/chp_59
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