В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок

Глава краевого Минздрава Оксана Мелехова сообщила в Instagram, что в ближайшее время в Пермский край ожидается поставка крупной партии медицинских масок.Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Достигнута договоренность о поставках в Пермский край большого объема масок медицинских для продажи в розницу в аптеках, а также для нужд учреждений по приемлемой цене. Этого количества будет достаточно для обеспечения всего Пермского края фактически в эпидемических условиях в течение как минимум месяца".