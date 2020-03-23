Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей
Все вопросы компания предлагает решать удалённо, используя интернет-ресурсы и телефонную связь. Абоненты-физические лица могут обращаться на адрес электронной почты pismo@novogor.perm.ru или через сайт www.novogor.perm.ru. Юридические лица – abon@novogor.perm.ru.
На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линий, по которым могут обратиться абоненты – физические лица: 201-95-30; 201-95-42; 201-95-41; 201-95-34; 201-97-93; 201-97-75; 201-72-83; 201-72-79; 201-72-80; 201-72-83.
В личном кабинете можно оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения без комиссии. Кроме того, для клиентов работает касса "Новогора" по адресу ул. Фрезеровщиков, 50 (остановка Цирк) Заключить или расторгнуть договор на оказание услуг тоже можно по телефону и электронной почте.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
55-летний юбилей отметил Пётр Павлов
Кинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансов
На дорогах Перми считают ямы
В Кировском районе Перми произошел пожар в частном доме
На обходе Полазны перевернулся лесовоз
Горящий автобус на трассе Гайва-Ильинский не попал в сводки ГИБДД и МЧС
Дмитрий Махонин: пик испытаний коронавирусом может начаться через 1,5 – 2 недели
20-летию подвига пермского ОМОНа посвящается
В детских садах Прикамья введен режим свободного посещения
В Прикамье на домашнем карантине находятся 1527 человек
Добавить комментарий: