Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей

Из-за карантина сегодня водоканал приостановил работу клиентских офисов. Возле дверей столпились возмущенные пермяки.Все вопросы компания предлагает решать удалённо, используя интернет-ресурсы и телефонную связь. Абоненты-физические лица могут обращаться на адрес электронной почты pismo@novogor.perm.ru или через сайт www.novogor.perm.ru. Юридические лица – abon@novogor.perm.ru.На период карантинных мероприятий компания увеличила количество телефонных линий, по которым могут обратиться абоненты – физические лица: 201-95-30; 201-95-42; 201-95-41; 201-95-34; 201-97-93; 201-97-75; 201-72-83; 201-72-79; 201-72-80; 201-72-83.В личном кабинете можно оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения без комиссии. Кроме того, для клиентов работает касса "Новогора" по адресу ул. Фрезеровщиков, 50 (остановка Цирк) Заключить или расторгнуть договор на оказание услуг тоже можно по телефону и электронной почте.