55-летний юбилей отметил Пётр Павлов

55-летний юбилей отметил один из самых известных спортсменов Пермского края - почётный президент федерации бокса Пермского края, заслуженный тренер России Петр Павлов.Потенциальные кадры в краевую сборную оценивает заслуженный тренер России по боксу Пётр Павлов. В доме спорта "Спартак" стартовало Первенство Пермского края — горячая пора испытаний для юношей- 13-14 лет.В зале на 2-ом этаже, плановые тренировки у юношей старшего и младшего возраста. Много новичков, и здесь тренеру не до реверансов.Строгий, но справедливый - так отзываются о тренере ребята.Пётр Павлов в этом году отмечает юбилей - 55 лет. 40 из них он посвятил боксу. Парень из рабочего микрорайона Крохалевка быстро добился успеха в ринге. В тяжёлом весе становился победителем Первенства РСФСР сначала среди юниоров, затем юношей.Геннадий Дылдин, тренер Петра Павлова, заслуженный тренер РСФСР: "Главное, что он понимает, что он делает. Это так зрительно, смотрится легко: бегает, пинает футбол там или боксирует, но если вникнуть, то это серьёзно. Это встречаются 2 человека, один из которых, должен победить".Оценили окружающие и организаторские способности спортсмена. Уже с 2000 года Пётр Павлов — в составе отечественной и международной федераций бокса. В 2002 году стал инициатором проведения в Перми Чемпионата Европы. В нулевых- этапов Кубка мира WSB. За работу со сборной командой страны -присвоили почётное звание Заслуженный тренер России. Награждён почетным орденом ЕАБА.Пётр Павлов, почётный президент федерации бокса Пермского края, Заслуженный тренер России, Отличник физической культуры, судья Международной категории АИВА: "Первое правило АИБА звучит так: не ищи оправданий в подавляющей силе обстоятельств. Для меня это в жизни руководство к действию. Не искать причину неудач снаружи, искать в себе- вот так и живём".Четверть века Пётр Павлов возглавлял профильную федерацию Пермского края. Продолжает вдохновлять спортивную общественность Прикамья сегодня. Придумал в юбилейный год 75-летия победы в Великой Отечественной войне посвятить спортсменам-фронтовикам календарь..Уважение к старшим прививают и сегодняшним боксёрам. Делают это в "Спартаке" деликатно. Зал, где пермские мальчишки бьются в ринге за путёвку на Первенство Приволжья, носит имя Геннадия Дылдина. В честь заслуженного тренера России Геннадия Сакулина назван верхний зал. Сейчас азы командного духа новобранцам втолковывает Пётр Павлов.Не секрет, что ребята, которые приходят в бокс, относятся далеко не к категории золотой молодёжи, скорее уж, трудных подростков. И многим психологическим аспектам их научила уже сама жизнь. Тренеру же остаётся деликатно направлять и много-много раз подряд напоминать о технике.