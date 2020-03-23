Кинотеатры Объединенной сети опровергли информацию о прекращении сеансов

В пресс-службе "Кинотеатры Объединенной сети" («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») опровергли информацию, ранее опубликованную в издании "Коммерсант-Прикамье", о прекращении показов с 26 марта. Отсутствие в расписании сеансов на следующею неделю представители сети объяснили тем, что ормирование расписания (с четверга по следующий четверг) происходит в начале текущей календарной недели (понедельник-вторник) на основании официальной информации, полученной от правообладателей и дистрибуторов. И с учетом этой информации, оперативно корректируется расписание доступных сеансов. В компании сообщили, что кинотеатры сети в Перми работают в штатном режиме и намерены и дальше реализовывают свою деятельность в соответствии со всеми официальными рекомендациями и указами властей в городах присутствия. На данный момент в Прикамье действует запрет на проведение мероприятий с численностью более 50 человек. Добавим, что Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на сайте ведомства.