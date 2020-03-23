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На дорогах Перми считают ямы
При проведении обследования улицы Карпинского сотрудники ГИБДД выявили значительные дефекты в покрытии проезжей части и выдали предписание об устранении недостатков. В настоящее время для устранения дефектов дороги подрядчик применяет технологии ямочного ремонта.
"Сотрудниками Госавтоинспекции города Перми подготовлено и выдано 75 предписаний юридическим и должностным лицам подрядных организаций для устранения дефектов в виде выбоин, повреждений и колейности. Возбуждено 10 административных дел по нарушениям по части первой статьи 12.34. Размер административного штрафа в отношении должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - 200-300 тысяч рублей", - сообщил Владимир Яцук, врио начальника отдела пропаганды БДД ГИБДД Управления МВД России по Пермскому краю.
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