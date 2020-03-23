Дмитрий Махонин: пик испытаний коронавирусом может начаться через 1,5 – 2 недели

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Напомним, по состоянию на 23 марта в Пермском крае 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние больных удовлетворительное. За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания. 39 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 1527 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
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