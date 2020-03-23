Дмитрий Махонин: пик испытаний коронавирусом может начаться через 1,5 – 2 недели

Пик испытаний коронавирусом может начаться в Прикамье через 1,5 – 2 недели. Об этом глава региона Дмитрий Махонин сообщил сегодня на аппаратном совещании. Как пишет издание "Коммерсант-Прикамье", властям города и края было поручено обеспечить готовность по всем направлениям. С комбинатами питания будет проработан боксовый набор продуктов первой необходимости. К среде должна быть обеспечена 100%-ная обработка общественного транспорта в Перми. Продавцы и кассиры в магазинах будут работать в масках и перчатках. Кроме того, с привлечением прокуратуры будут закрыты все ночные клубы города.Напомним, по состоянию на 23 марта в Пермском крае 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние больных удовлетворительное. За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания. 39 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 1527 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.