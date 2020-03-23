Кинотеатры Перми прекращают сеансы с 26 марта

Кинотеатры сетей «Синема Парк» и «Киномакс» отменили показы. Последние сеансы пройдут вечером в среду, 25 марта. Напомним, в Прикамье временно приостановлено проведение любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно. Это не относится к производственному процессу и транспортировке людей. Также запрет не относится к посещению МФЦ, банков, торговых центров, поскольку в указанных местах организованы особые меры дезинфекции помещений.