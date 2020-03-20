← Похолодает до минус 15. В Прикамье ожидается арктическое вторжение
Взрыв газа в Перми: жильцов дома на Чернышевского,3 временно разместят в школе №33 →
ЧП в Перми: в результате хлопка газа на Чернышевского погиб человек
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← Похолодает до минус 15. В Прикамье ожидается арктическое вторжение
Взрыв газа в Перми: жильцов дома на Чернышевского,3 временно разместят в школе №33 →
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19.03.2020 в 18:01
19.03.2020 в 13:00
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Взрыв газа в Перми: жильцов дома на Чернышевского,3 временно разместят в школе №33
ЧП в Перми: в результате хлопка газа на Чернышевского погиб человек
Похолодает до минус 15. В Прикамье ожидается арктическое вторжение
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Похолодает до минус 15. В Прикамье ожидается арктическое вторжение
Досрочный этап ЕГЭ перенесен на июнь
Заключенные обеспечат Пермский край медицинскими масками
Актуальная информация по коронавирусу: в Прикамье трое заболевших, под наблюдением 906 человек
По пути. Очередные изменения в движении пермских автобусов
ЖКХ-клонирование: как управляющие компании, ворующие деньги жителей, уходят от ответственности
Коронавирус в Прикамье: новые меры предосторожности
Третий заболевший коронавирусом находится под наблюдением врачей с 12 марта
Третий заболевший коронавирусом пермяк - 36-летний мужчина
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