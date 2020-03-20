ЧП в Перми: в результате хлопка газа на Чернышевского погиб человек

Сегодня в 12:35 поступило сообщение о хлопке в пятиэтажном доме по ул. Чернышевского . По прибытии первых пожарных подразделений обнаружено открытое горение в квартире на третьем этаже. В ходе тушения без признаков жизни обнаружена женщина. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 8 единиц техники и 29 человек личного состава, а также оперативные службы и службы жизнеобеспечения. В 13:05 возгорание ликвидировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в квартире на 3 этаже 1 подъезда многоквартирного дома по адресу: улица Чернышевского, 3 произошел взрыв бытого газа. На месте находится глава Перми Дмитрий Самойлов, работают все экстренные оперативные службы.Источник: instagram.com/chp_59