Весна приходит в наш город

В Перми почти на месяц раньше обычного стартовала весенняя уборка. Остановки и ограждения моют, ямы на дорогах - заделывают.

Вооружившись спецрсредствами, работники коммунальной службы приводят в порядок остановку на улице Локомотивной. Объявления здесь снимаются "на раз", а вот с граффити пришлось повозиться. Валентина Новикова только вернулась из Москвы, там и зима была бесснежной, да и сравнивать с нами как-то некорректно. Но то, что Пермь преображается, заметила.

Валентина Новикова: "Сейчас вижу, да, молодцы, начинается подготовка".

В этом году традиционные весенние уборочные работы в краевой столице стартовали раньше обычного.

Ирина Глухова, начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района г. Перми: "В ежедневном режиме проводится мониторинг состояния остановочных павильонов, по результатам объявлений граффити ликвидируются рабочими". На месяц быстрее привычного стартовал текущий ремонт дорог. Техника выезжает в после девяти вечера. Ночью подлатали Гамовский тракт.

Позади Гамово, а впереди ПНОС, мостовой переход над рекой Пыж. Здесь водителям приходится лавировать между ямами. В ближайшее время их уберут с помощью литого асфальтобетона.

В Перми таким способом уже отремонтировано более 3600 квадратных метров покрытия. И это не предел. Временная мера будет применяться вплоть до начала дорожного сезона.

Игорь Иванов, директор МКУ «Благоустройство Индустриального района»: "В дальнейшем у нас в течение года будет проводиться полноценный дорожный ремонт горячим асфальтобетоном". Работа по благоустройству города ведется совместно с жителями. Люди обращаются в администрации районов, оставляют пожелания в социальных сетях, в том числе в инстаграм-аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова, принимают сообщения горожан и депутаты Пермской городской думы.

Вячеслав Григорьев, председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы: "Жители передают наказ администрации, чтобы как можно быстрее были приведены в мало-мальский порядок дороги. Остальное приведение города в порядок - это забота подрядчиков и управляющих компаний".

Как только весна вступит в свои права окончательно, работы прибавится. Необходимо будет помыть все ограждения и убрать песок с дорог и тротуаров, а дальше - городской субботник.