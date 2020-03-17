В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом

В краевом Минздраве рассказали о втором человеке в крае, заразившемся коронавирусом. Известно, что это женщина, которая ранее три месяца жила в Швейцарии. Её вместе с мужем госпитализировали в боксированную палату инфекционной больницы."Роспотребнадзор подтвердил второй случай заболевания коронавирусом на территории Пермского края. Это женщина, которая длительное время проживала с супругом на территории Швейцарии. При появлении подозрения на заболевание женщина незамедлительно вместе с супругом была госпитализирована в краевую инфекционную больницу. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, получает полный спектр противовирусной терапии. Быстрых результатов удалось добиться благодаря слаженной работе медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора и самих пациентов", - сообщила Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.