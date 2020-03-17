← Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке
Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек →
В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом
"Роспотребнадзор подтвердил второй случай заболевания коронавирусом на территории Пермского края. Это женщина, которая длительное время проживала с супругом на территории Швейцарии. При появлении подозрения на заболевание женщина незамедлительно вместе с супругом была госпитализирована в краевую инфекционную больницу. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, получает полный спектр противовирусной терапии. Быстрых результатов удалось добиться благодаря слаженной работе медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора и самих пациентов", - сообщила Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке
Интернет-мошенник из Самары обманул шестерых пермяков
Ситуацию с коронавирусом прокомментировал глава министерства территориальной безопасности Пермского края
В Перми начались рейды по выявлению "диких" свалок
Масок нет, но вы держитесь: в Перми дефицитным товаром стали маски и антисептики
COVID-19: как Прикамье пытается противостоять коронавирусу
В Пермском крае выявлен второй заболевший коронавирусной инфекцией
Пермский аграрный университет провел акцию «Шаг в будущее»
В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»
Добавить комментарий: