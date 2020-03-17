Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке

Из-за угрозы распространения коронавируса в Перми на ближайшую неделю отменены все большие концерты, спортивные мероприятия и музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Продолжат работать театры и цирк. Зрителей обещают рассаживать не близко друг к другу. Благодаря этому все премьеры пока сохраняются.В «Шоу слонов» продюсерского центра Дарьи Костюк много животных: на арену выходят верблюды, пони и артистичные собачки. Красочный номер с попугаями удивит неожиданной развязкой — под купол цирка, словно птица, устремляется воздушная гимнастка.Фёдор Мальцев, администратор Цирка Дарьи Костюк: "Наша программа состоит из всех жанров, которые только представлены в цирке. Это и воздушная гимнастика, эквилибр, иллюзия, у нас замечательный клоунский дуэт". Дуэт носит название «Внуки лейтенанта Шмидта». Заслуженные артисты России Сергей Калганов и Олег Белогорлов разыгрывают конфликты, которые заставляют смеяться и детей, и взрослых.Как обещают организаторы, вместе с главными героями зритель побывает на венецианском маскараде и на карнавале в Бразилии — и здесь коронавирус не станет помехой. Жемчужина шоу — аттракцион с индийскими слонами, а точнее слонихами — Дженни и Магдой. Артистизм у этих девчонок не только врождённый, но и профессиональный. Дженни — сейчас 47 лет, это считается расцветом. В 2010 году она снималась в отечественном фильме «Слон» в главной роли.«Шоу слонов» пробудет в Перми до 19 апреля. Цирк обещает строго соблюдать запрет на мероприятия с участием свыше тысячи человек и будет ограничивать количество зрителей в зале в целях безопасности.