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Дмитрий Малютин отчитался перед избирателями
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин своим примером призывает коллег переходить к практике публичный отчетов перед избирателями. Вообще, эту обязанность выполняют все думцы и вполне исправно. Однако, так как процедура не определена, происходит это в разных формах. Округ Дмитрия Малютина включает территорию Индустриального района выше улицы Мира - это более 500 домов, где живут почти 37 тысяч избирателей. Из почти 600 наказов, полученных во время предвыборной кампании в 2016 году, выполнены 286.
Например, заасфальтированы придомовые территории на Карпинского, декабристов, Мира, Леонова и других улицах. Убрана большая свалка на Нефтяников. Что касается общегородских проектов, в приоритете - подготовка к 300-летию Перми, большие дорожные стройки, создание новых мест в школах и детсадах, транспортная реформа.
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: «Ключевой своей задачей вижу контроль за эффективным расходованием средств. Это касается не только транспортной сферы, но и других отраслей городского хозяйства, и исполнения национальных проектов, которые идут - и это важные проекты, которые мы все видим - это и безопасные дороги, это и городская среда, придомовые территории».
Галина Теплова представляет ТОС «Нагорный-2». В этом году в сотрудничестве с первым зампредом Думы здесь планируют отремонтировать дворы на улице Чердынской, 26 и 38А. В 2019 такой ремонт прошёл возле 22-го дома.
Галина Теплова, председатель ТОС «Нагорный-2»: «Мы обращаемся - Дмитрий Всильевич, пожелание - жители в ТОС принесли заявление, допустим от инициативной группы. Он тут же берёт это себе на контроль».
В минувшем году Пермская городская Дума прошла «экватор» своих полномочий. За это время добавились новые способы взаимодействия - у избирателей стало больше вариантов, каким образом выразить свои пожелания. Дополнительный канал общения появился и у Дмитрия Малютина - в соцсети Инстаграм он уже получает десятки сообщений.
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