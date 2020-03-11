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Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд России
Двукратный чемпион России пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд России.
Легкоатлет победил на турнире «Русская зима» в Москве в беге на 3000 м с результатом 7.39,94, что является новым рекордом России в помещении.
Предыдущий результат (7.42,54) Вячеслава Шабунина продержался с 1998 года.
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