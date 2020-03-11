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В Пермь вернулись триумфаторы Юниорского чемпионата мира по фигурному катанию
В Таллине две пермские пары стали призерами в соревновании спортивных дуэтов.
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 195,96 балла.
На третьем месте расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Их результат 171,18 балла. В этом году Панфилова- Рылов также стали победителями зимних юношеских Олимпийских игр. Тренируют спортсменов Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.
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