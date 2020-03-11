В Пермь вернулись триумфаторы Юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

В Пермь вернулись триумфаторы Юниорского чемпионата мира. В аэропорту призеров встретили министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и директор СШОР «Старт» Анна Кожевникова.В Таллине две пермские пары стали призерами в соревновании спортивных дуэтов.Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотые медали, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 195,96 балла.На третьем месте расположились Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Их результат 171,18 балла. В этом году Панфилова- Рылов также стали победителями зимних юношеских Олимпийских игр. Тренируют спортсменов Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.