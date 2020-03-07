В Прикамье семь человек находятся на домашнем карантине по коронавирусу

В Пермском крае семь человек находятся на домашнем карантине по коронавирусу. Все эти граждане недавно вернулись в Прикамье из неблагополучных регионов. Они находятся под наблюдением врачей. Всего с начала года на карантине побывали 395 человек, у 27 были выявлены симптомы ОРВИ, но результаты анализов на коронавирус оказались отрицательные. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.