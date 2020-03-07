Пермские врачи призывают остановить реорганизацию лабораторий

Врачи Пермской городской больницы имени Тверье обратились с открытым письмом к губернатору края с протестом на закрытие диагностических лабораторий в клиниках. Это, по мнению ведущих специалистов, не просто очередной этап оптимизации, а прямая угроза жизни и здоровью людей.Клинико-диагностическая лаборатория на базе «девятки» работает с 1964 года. Её сотрудники - опытные специалисты. Они ежедневно обслуживают все отделения больницы, выполняя сложнейшие биохимические и диагностические исследования, в том числе, новорожденным пациентам.Иван Лицингер, заведующий клинико-диагностической лаборатории «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»: "Токсикологические исследования — исследования на отравления газами, отравления медикаментами выполняется только у нас".И вот теперь краевые власти хотят закрыть лабораторию. Точнее, реорганизовать, запустив единый клинико-диагностический центр. Об этом министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в своем Инстаграм. «Улучшается качество оказания медицинской помощи населению» - написала Оксана Мелехова. Врачи с этим категорически не согласны. Анализы придется транспортировать на другой конец города. Процесс реорганизации уже запущен в Краевой детской клинической больнице. Анализов теперь там ждут до трех суток. При экстренной хирургии — это просто недопустимо.Константин Мальгинов, заместитель главного врача по хирургии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»: "Для этих больных результаты анализов нужны сиюминутно — и для нас, чтобы оказать им квалифицированную помощь, очень важны."К примеру, глюкозу крови у новорожденных необходимо мониторить каждые 4 часа. Да, и вообще, разрешение на медицинское вмешательство мамы дают исключительно врачам больницы имени Тверье.Ирина Андреева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье»: "Более 80% наших больных — больные экстренные. И от этого зависит жизнь беременной и жизнь новорожденного."Пока же за жизнь и здоровье пациентов медикам приходится бороться в непривычных для себя условиях — бумажной волокиты. Ответы, полученные из Минздрава, Росздрава и даже прокуратуры ясности не добавили. Последняя надежда - открытое обращение в адрес главы региона Дмитрия Махонина, под которым уже подписались 322 врача, а это почти весь коллектив больницы имени Тверье.Ну, а пока уходит самое драгоценное — время. Согласно приказу Минздрава, до закрытия лаборатории остается четыре дня.