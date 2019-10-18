Выставка инструментов для настоящих мужчин

На "Пермской ярмарке" сегодня открылась выставка полезных товаров "Мир инструментов". Сверхмощный секатор, капусторез для сезона заготовок, пила на удлиненной телескопической ручке, чудо-ключ и даже то, что позволяет сделать маникюр.

Вот, к примеру, сверхмощный секатор даже в женских руках смотрится уместно. Небольшая тренировка и получается самостоятельно обрезать толстую ветку. Такой инструмент пригодится девушке на даче.

С необычными техническими новинками пермяков знакомят на выставке полезных товаров «Мир инструмента». К примеру, немецкая точилка для ножей любых типов лезвий, или пила из особой стали, не требует заточки. Есть вариант и на удлиненной телескопической ручке. Выдвигается на 5 метров. Все без особых усилий.

Хозяйки тоже смогут найти для себя необычные инструменты. В сезон заготовок пригодится капусторез, который нашинкует овощи аккуратно и быстро. Здесь же профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, ими можно пользоваться дома как дома так и в салоне красоты.

За соседним прилавком товары для настоящих мужчин. В ассортименте особый шарнирный зажим-фиксатор для дрели и специальная насадка, превращающая инструмент в заточное устройство, которое сделает острыми ножи, топоры и ножницы.

Одна их новинок - это чудо-пила из Кореи. Она настолько легкая, что справиться с ней даже девушка. Но самое главное она способна распилить любой материал и даже поверхность.

Металл, дерево, керамику и даже стекло. А еще немецкие сверла по бетону, кирпичу и стали, работающие без охлаждения. Хит продаж корейский чудо-ключ.

Ключ имеет мощную многослойную конструкцию, что позволяет открутить и заржавевшие гайки, и закипевшие трубы. Захватывает и многогранные головки, и круглые, ему все равно.

Выставка новейших универсальных инструментов будет работать на Пермской ярмарке только три дня с 17 по 19 октября включительно.