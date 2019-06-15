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← 19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»

19 июня в Перми стартует XXI-й фестиваль «Щит России»

19 июня 2019 года в Перми вновь стартует фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». На творческий конкурс поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ. География участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма. Председателем жюри вновь стал Александр Сладков - специальный корреспондент ВГТРК. 21 июня состоится торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса фестиваля «Щит России-2019».

Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493. Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК). Фестиваль состоится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Администрации губернатора Пермского края.

Подробнее о фестивале на официальном сайте: щит-россии.рф

Метки: В России, в Перми, Общество, СМИ

Опубликовано: 15.06.2019 в 16:47 в рубрике - Новости T7-inform

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