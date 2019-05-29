4 июня губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram

4 июня губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир на своей странице в Instagram. «Во вторник, 4 июня, в 18:00 встречаемся в прямом эфире. Предлагаю обсудить вопросы в сфере образования (питание, путевки в летние лагеря и другие темы). Как обычно, пишите свои вопросы под анонсом», - написал глава региона.