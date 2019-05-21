Возле пермской мэрии заметили Человека-паука
Сегодня утром возле здания мэрии Перми прохожие заметили Человека-паука. Очевидцы выложили видео, как неизвестный в костюме супергероя прогуливается по тротуару на джамперах - пружинящих ходулях. В комментариях пользователи предположили, что Человек-паук «шел в администрацию города за заданием». Другие обратили внимание на то, что Спайдермен идет как-то не бодро и посочувствовали - «Идет уставший. Что все пристали. Он же в ночь работает каждый день».
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