В Карагае приставы закрыли торговый центр

В Карагае приставы опечатали торговый центр «Мега+». Объект не прошел проверку на соблюдение требований и норм пожарной безопасности. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, розничная продажа одежды, обуви, бижутерии и игрушек населению проводились в помещениях, не обеспечивающих безопасное пребывание в них работников и посетителей. С требованием о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового центра в суд обратился прокурор Карагайского района. Ввиду того, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, судом вынесено определение о запрете эксплуатации здания, которое незамедлительно исполнено судебными приставами. Здание опечатано, чтобы ограничить доступ людей и исключить вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. После того, как в торговом центре будут выполнены все предъявленные к пожарной безопасности требования, он возобновит работу.