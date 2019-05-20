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В Карагае приставы закрыли торговый центр
В Карагае приставы опечатали торговый центр «Мега+». Объект не прошел проверку на соблюдение требований и норм пожарной безопасности. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, розничная продажа одежды, обуви, бижутерии и игрушек населению проводились в помещениях, не обеспечивающих безопасное пребывание в них работников и посетителей. С требованием о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового центра в суд обратился прокурор Карагайского района. Ввиду того, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, судом вынесено определение о запрете эксплуатации здания, которое незамедлительно исполнено судебными приставами. Здание опечатано, чтобы ограничить доступ людей и исключить вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. После того, как в торговом центре будут выполнены все предъявленные к пожарной безопасности требования, он возобновит работу.
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