В Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектуры

Сегодня днем в Перми эвакуировали сотрудников и посетителей департамента градостроительства и архитектуры. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В этот день в департаменте проходят консультации специалистов, поэтому посетителей было достаточно много. Как нам рассказали в пресс-службе администрации Перми, эвакуация была связана с тренировкой пожарных.