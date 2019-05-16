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В Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектуры
Сегодня днем в Перми эвакуировали сотрудников и посетителей департамента градостроительства и архитектуры. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В этот день в департаменте проходят консультации специалистов, поэтому посетителей было достаточно много. Как нам рассказали в пресс-службе администрации Перми, эвакуация была связана с тренировкой пожарных.
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