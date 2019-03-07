Выпускник пермского хореографического училища признан лучшим танцовщиком Великобритании

Выпускник пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров признан лучшим танцовщиком Великобритании. Он получил награду в номинации «Лучший танцовщик года» самой престижной в Соединенном королевстве премии в области профессионального танца - "National Dance Awards". Награду вручил лично принц Чарльз. Уже пять лет Вадим Мунтагиров исполняет ведущие партии в Ковент-Гардене (Covent Garden).

28-летний Вадим Мунтагиров - уроженец Челябинска, воспитанник пермского хореографического училища. Он выходец из семьи профессиональных танцовщиков.

- «Мне было девять лет, когда семья решила переехать в Ханты-Мансийск, а я поехал в Пермское хореографическое училище. Гордость брала, что буду учиться там, откуда выпустились папа и сестра. Заселился - и сразу понял, что там будет очень непросто. И не из-за того, что придётся впахивать, просто до умопомрачения хотелось обратно вернуться в семью - очень скучал... Через шесть лет выпустился. Хореографическую базу дали настолько сильную, что в первом же международном конкурсе в Лозанне (Швейцария) в 2006 году занял второе место. Приз был - обучение в любой школе мира. Я выбрал Лондонскую Королевскую балетную школу. Хотел постажироваться год и вернуться. В итоге задержался на три. А после выпуска в 2009-м меня пригласили в Английский национальный балет.» - рассказал Вадим в интервью порталу 74.ru.

По словам Вадима, после выпуска из училища, он не был в Перми ни разу, хотя хотел бы приехать. Но с педагогами и одноклассниками продолжает общаться и видится с ними, когда они приезжают в Лондон.