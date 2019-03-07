10 марта в Перми завершится проект «Ледовый сезон» на семи муниципальных катках

Торжественное закрытие проекта «Ледовый сезон» на всех семи муниципальных катках состоится 10 марта в 20:00. Так, на катке стадионов «Юность» (улица Революции, 27) и «Гайва» (улица Карбышева, 52) пройдут показательные выступления фигуристов. На катке спортивного комплекса «Победа» (улица Обвинская, 9) будут работать аниматоры. На стадионе «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1) выступят хоккеисты.

Кроме того, на всех объектах подведут итоги конкурса на лучшую фотографию в социальной сети Инстаграм. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо сфотографироваться на одном из семи открытых муниципальных катков, выставить фото в социальную сеть Инстаграм с хештегом #пермскийпериод_ледовый сезон, указать геолокацию или в комментарии отметить название катка и получать «лайки». Победитель определится на каждом из семи катков по количеству «лайков». В день закрытия сезона они станут обладателями бесплатного слота на участие в третьем Пермском международном марафоне, который по традиции пройдет в нашем городе осенью.

В администрации Перми подчеркнули, что 10 марта пройдет общее торжественное завершение сезона, однако, если погодные условия будут позволять, бесплатные массовые катания будут продолжены до 17 марта.

Напомним, второй год в рамках проекта «Пермский период. Новое время» по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 администрация Перми организовала бесплатное посещение городских открытых катков: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).