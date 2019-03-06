«Дело об отрубленной голове». Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в жестоком убийстве

Жительница Кизела помогла полицейским задержать подозреваемого в жестоком убийстве. В городе велись крупномасштабные оперативно-розыскные мероприятия по его поимке. На улицах были расклеены ориентировки с фотографией местного жителя 1961 года рождения. Девушка узнала в прохожем злоумышленника и позвонила в полицию. Она передавала по телефону стражам порядка маршрут движения фигуранта, благодаря чему, в кротчайшие сроки, оперативники провели задержание. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Мужчина подозревается в убийстве 34-летнего местного жителя. В конце января в местный отдел полиции обратилась женщина и подала заявление о том, что ее сын пропал без вести. Неделю спустя в местном парке была обнаружена часть человеческого тела - отрубленная голова. Оперативники выяснили, что в день исчезновения пропавший приходил домой с незнакомым мужчиной, после чего ушел в неизвестном направлении. Сыщики установили возможный маршрут движения гражданина, опросили свидетелей. В результате была получена важная информация и изображение подозреваемого. Выяснилось, что он арендовал жилье, однако не появлялся там в последнее время. Вместе с собственником стражи порядка проверили адрес и обнаружили в квартире следы преступления, несмотря на то, что бывший жилец предпринял попытки их сокрытия. Установлено, что 15 января между мужчинами произошел конфликт. В результате подозреваемый причинил телесные повреждения погибшему, потом расчленил тело и вынес в пакетах из арендованной квартиры.

Сотрудники отдела полиции (дислокация г.Кизел) МО МВД России «Губахинский» выразили благодарность девушке, которая помогла поймать подозреваемого.