Глава краевого минздрава извинилась за ситуацию с очередью к врачам-онкологам в Березниках

Глава краевого минздрава Оксана Мелехова извинилась за ситуацию с очередью к врачам-онкологам в Березниках. В выходные в местной больнице провели акцию - врачи-онкологи принимали пациентов без записи, в порядке живой очереди. Но руководство больницы не учло, что будет столько желающих попасть на прием. Около 300 березниковцев выстроились в очередь, которая заканчивалась на улице.



- "Это именно тот случай, когда хотели как лучше, а получилось... Главврач больницы организовал дополнительное обследование жителей, но не учел количество желающих проверить своё здоровье, не спланировал потоки пациентов. Главврача вызвала к себе. Сейчас проводим служебную проверку с решением вопроса о привлечении к дисциплинарному взысканию ответственных. Такое отношение к пациентам и полное отсутствие организации считаю недопустимым, тем более для учреждения такого уровня, ведь больница является краевой. От себя хочу принести извинения всем пациентам, жителям Березников за такую неорганизованную акцию." - написала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в instagram.